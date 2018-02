Adam Bielecki, Denis Urubko i Piotr Tomala już pod K2. "Wracamy do gry"

Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala - ta czwórka w weekend uratowała życie Elizabeth Revol na Nanga Parbat. Francuzka wraz z Tomaszem Mackiewiczem utknęła na górze na wysokości powyżej 7000 m n.p.m. podczas schodzenia po udanym ataku szczytowym.

O ile Revol była w stanie schodzić z góry mimo poważnych odmrożeń, o tyle na górze pozostał Mackiewicz, którego dopadła choroba wysokościowa oraz ślepota śnieżna. W sobotę rano spod bazy na K2 na pomoc dwójce himalaistów ruszyli Bielecki, Urubko, Botor i Tomala.

W piątek rano Bielecki, Urubko i Tomala wrócili do bazy pod K2. Jarosław Botor wrócił do Polski, o czym szerzej informowaliśmy TUTAJ. - Udało się. Dotarliśmy bezpiecznie do bazy. W górze dwa zespoły. Życie toczy się dalej, a my wracamy do gry o K2 - napisał Adam Bielecki.

Walka o pierwsze zimowe wejście na K2 trwa. Po nocy w C1 - Marek Chmielarski i Artur Małek ruszyli do C2. Z bazy do C1 wyszli Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk. Warunki w ścianie trudne.