MŚ juniorów w skokach narciarskich. Zabrakło naprawdę niewiele. Tomasz Pilch tuż za podium

Mistrzem świata juniorów został Marius Lindvik. Reprezentant Norwegii triumfował w czwartkowym konkursie w Kanderstegu (HS106) po skokach na odległość 108,5 m i 101 m. Srebrny medal wywalczył Niemiec Constantin Schmid (105 m i 99,5 m), a brązowy - Austriak Clemens Leitner (100 m i 96,5 m).

Tuż za podium znalazł się Tomasz Pilch (100,5 m i 93,5 m), któremu do medalu zabrakło zaledwie... 0,2 punktu. Niewiele, tym bardziej że po pierwszej serii Pilch - po skoku na 100,5 m - zajmował trzecie miejsce. Do prowadzącego Lindvika tracił 8,5 pkt., do Schmida - 7, a nad Leitnerem miał 3,9 przewagi.

Pozostali polscy juniorzy (trenowani przez Macieja Maciusiaka) również awansowali do drugiej serii. Bartosz Czyż był 20. (92 m, 119,3 pkt.), Paweł Wąsek 24. (88,5 m, 113,2 pkt.), a Kacper Juroszek - 28. (92,5 m, 110,2 pkt.).

W sobotę odbędzie się rywalizacja drużynowa. Start konkursu o godz. 19.