ME w futsalu. Polska przegrała z Kazachstanem. Awans do ćwierćfinału zależy od rywali

Polacy w pierwszym meczu sprawili niesamowitą sensację remisując 1:1 z Rosjanami, którzy są aktualnymi wicemistrzami świata i Europy. Niespodziewanie włączyli się do gry o awans do ćwierćfinału. Potrzebowali jednak do tego dobrego wyniku z Kazachstanem, trzecią drużyną poprzednich ME.

Rywale szybko pozbawili Polaków złudzeń. Już w trzeciej minucie Kazachowie rozmontowali defensywę biało-czerwonych i gola strzelił Taynan. Sześć minut później na 2:0 podwyższył Orazow. Pierwszą połowę Polacy zakończyli z czterema straconymi bramkami, bo w 20. minucie dali sobie wbić dwa gole.

W drugiej połowie biało-czerwoni grali szybciej, lepiej i skuteczniej. Udało im się także pokonać bramkarza reprezentacji Kazachstanu. Po świetnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego fantastyczną bramkę strzelił Solecki.

W 37. minucie Kazachowie strzelili piątą bramkę. Świetnym uderzeniem popisał się Douglas.

Polacy, mimo porażki, nie stracili jeszcze szans na awans do ćwierćfinału ME. Ich los jest jednak w rękach rywali. Do ćwierćfinału ME Polska awansuje, jeśli w sobotnim meczu Rosjanie przegrają z Kazachstanem 0:4 lub różnicą przynajmniej pięciu bramek.