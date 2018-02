Już 10 marca w Warszawie gala FEN20! Zobacz zwiastun [WIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia trailera zapowiadającego naszą najbliższą galę FEN20: Next Level.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kxTJHFLJBqI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

TBA VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

TBA VS Paweł Trybała -84 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

Michał Tarabańka VS Krzysztof Kułak -84 kg

TBA VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

TBA VS TBA

*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ.