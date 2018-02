Floyd Mayweather zadebiutuje w MMA?

W sierpniu doszło do bardzo nietypowej walki. Conor McGregor zmierzył się z Mayweatherem. Pojedynek czołowego pięściarza na świecie z aktualnie najsłynniejszym zawodnikiem mieszanych sztuk walk już od kilku miesięcy budził kontrowersje. Zarzucono, że ta walka nie ma sensu pod względem sportowym, a całe przedsięwzięcie było jedynie nastawione na gigantyczny finansowy zysk. I faktycznie obaj panowie zarobili gigantyczne kwoty. Spekuluje się, że Mayweather Jr.mógł zgarnąć nawet 250 milionów dolarów, czyli najwięcej w historii sportów walki. Gaża Irlandczyka miała być o jakieś 150 mln dolarów mniejsza.

McGregor sprawił niespodziankę i dotrwał aż do dziesiątej rundy pojedynku, kiedy sędzia przerwał pojedynek. Od razu po walce Irlandczyk wyzywał Amerykanina na rewanż. Ale w klatce, nie w ringu. Mayweather zapewniał jednak, że nigdy do MMA nie przejdzie, a walkę z McGregorem brał dla (oprócz wielkiej kasy) wyśrubowania rekordu. Było to jego 50. zwycięstwo w zawodowej karierze. A jeszcze nigdy nie przegrał.

Kibice i eksperci jednak spekulowali, że jedynym co może przekonać Mayweathera do debiutu w MMA będą pieniądze, jakie może wygenerować jego rewanż z McGregorem.

Amerykanin podsycił plotki tymi filmikami:

i

- Floyd "Manny" Mayweather w MMA w 2018 roku, jakie są wasze kursy, Paddy?" - powiedział 40-latek.

Marketingowa sztuczka?

Zawodnik ma na sobie spodenki Paddy Power, czyli firmy bukmacherskiej, która jest znana z głośnych marketingowych akcji. Być może to tylko reklama bukmachera?

Więcej o boskerskim starciu Mayweathera i McGregora przeczytacie TUTAJ.