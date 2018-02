Tenis. Zwycięstwo Magdy Linette po szalonym meczu

Polka wygrała 6:1, 6:7(4), 7:6(3). Już w pierwszym gemie Linette obroniła aż trzy break pointy. Walka w kolejnych gemach była wyrównana, ale mimo to Polka wygrała pierwszego seta tracąc tylko jednego gema.

Niesamowity przebieg miał drugi set. Linette prowadziła 4:1, ale rywalka wyrównała na 4:4. Larsson mogła nawet objąć prowadzenie, ale prowadziła 40-15 przy własnym serwisie i została przełamana. Przy stanie 6:5 Linette prowadziła 40-0 przy swoim serwisie, ale mimo to straciła swoje podanie! Polka prowadziła w tie-breaku 4-2, ale przegrała pięć kolejnych piłek i w konsekwencji seta.

Linette została przełamana już na początku trzeciego seta. Zdołała jednak doprowadzić do stanu 3:3, po czym od razu została ponownie przełamana. Od staniu 5-4 dla Larsson trzy kolejne gemy kończyły się przełamaniami i o tym, kto awansuje do ćwierćfinału, musiał zadecydować tie-break. W nim zdecydowanie lepsza okazała się Polka, wygrywając go do trzech.

Linette zagra w ćwierćfinale w piątek z Węgierką Timeą Babos lub Słowenką Dalilą Jakupović.