Bundesliga. Jakub Błaszczykowski ma nowego rywala. To Admir Mehmedi

Mehmedi podpisał z Wolfsburgiem 4,5-letni kontrakt. 58-krotny reprezentant Szwajcarii przyszedł z Bayeru Leverkusen.

- Mehmedi idealnie pasuje do naszego zespołu. Może sprawdzić się w wielu pozycjach w ataku, zna Bundesligę i może nam od razu pomóc - powiedział dyrektor sportowy Olaf Rebbe. - Udowodniał swoją jakość przez wiele lat, zarówno w piłce klubowej jak i reprezentacyjnej.

To drugi transfer Wolfsburga w zimowym oknie transferowym. Wcześniej do klubu przyszedł inny skrzydłowy, Renato Steffen z FC Basel. Za to wypożyczenie Josipa Brekalo do Stuttgartu zostało skrócone - to kolejny skrzydłowy.

Błaszczykowski jest obecnie kontuzjowany. Nie grał od połowy listopada ze względu na uraz pleców. W tym sezonie zagrał w dziewięciu meczach Wolfsburga we wszystkich rozgrywkach. W ciągu 606 minut strzelił jednego gola.