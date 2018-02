Transfery. Krystian Bielik w Walsall

Bielik jesienią grał niewiele ze względu na kontuzję barku a następnie na uraz mięśnia uda. 20-latkiem poważnie interesowała się Legia Warszawa, ale Arsenal nie zgodził się na takie rozwiązanie. "Kanonierzy" chcieli znaleźć swojemu piłkarzowi klub w Anglii - najlepiej w Championship. Jednak ostatecznie po piłkarza zgłosiło się trzecioligowe Walsall.

- Krystian to dobrze wyszkolony technicznie środkowy obrońca, który potrafi wyprowadzić piłkę. W poprzednim sezonie dobrze grał w Birmingham, ale ostatnie miesiące stracił ze względu na kontuzję ramienia - ocenił trener Walsall Jon Whitney.

- Chciałem go pozyskać od dwóch, trzech tygodni. Przekonaliśmy go do transferu mimo zainteresowania innych klubów z League One oraz zagranicznych zespołów. Chcielibyśmy podziękować Arsenalowi i Arsene'owi Wengerowi za umożliwienie tego transferu.

Walsall zajmuje obecnie 18. miejsce w trzeciej lidze angielskiej. Ma zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.