Kolejny transfer last minute Grosickiego nie dochodzi do skutku

Nie ma okienka transferowego bez Kamila Grosickiego, chciałoby się rzec po przygodach reprezentanta Polski w ostatnich latach. Latem 2016 roku skrzydłowy był już dogadany z Burnley i czekał na sfinalizowanie formalności w ostatnim dniu okienka. Tuż przed jego zamknięciem jego ówczesny klub Rennes podbił jednak cenę za gracza i ostatecznie został on na kolejne pół roku w Ligue 1. Kilka miesięcy później, zimą, Grosicki ponownie do ostatnich minut okienka czekał na potwierdzenie przenosin do Premier League i choć nerwów nie brakowało, udało się w końcu związać umową z Hull City.

W Premier League Grosicki długo jednak nie pograł. Choć prezentował się dobrze i był wyróżniającą się w ekipie Tygrysów postacią, jego zespół spadł do Championship. Polakowi obiecano, że w przypadku takiego scenariusza nikt problemów z poszukiwaniem nowego pracodawcy w najwyższej klasie rozgrywkowej robić mu nie będzie. Kolejne lato, kolejne ciągnące się tygodniami spekulacje i finalnie brak transferu, na który liczył zawodnik.

Wydawało się, że pierwsze w tym roku okienko transferowe będzie dla Grosickiego spokojne, a on dokończy sezon w Hull. Ostatniego dnia przyszła jednak oferta od wicelidera Championship Derby County. Transferowa karuzela z Polakiem na pokładzie znowu rozpędziła się tuż przed zamknięciem okienka. Pierwsza oferta Derby została odrzucona (propozycja wypożyczenia z opcją pierwokupu), ale działacze z Pride Park Stadium szybko złożyli następną – o czym informował na twitterze dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Tomasz Włodarczyk.

Sam Grosicki pojechał rozmawiać z trenerem Nigelem Adkinsem, by ten pozwolił na sfinalizowanie transferu, ale najwyraźniej nic nie wskórał. Tuż po północy Włodarczyk przekazał, że skrzydłowy reprezentacji Polski nie zmieni klubu i przynajmniej do końca tego sezonu będzie zawodnikiem Hull City.

Szkoda, bo dla Grosickiego transfer do Derby oznaczałby walkę o awans do Premier League, a nie jest żadną tajemnicą, że powrót do niej jest jego marzeniem. Tymczasem pozostaje mu zrobienie wszystkiego, co w jego mocy, by pomóc Hull utrzymać się w Championship (Tygrysy zajmują 21. miejsce, będąc bezpośrednio nad strefą spadkową) i przy okazji zbudować formę przed tegorocznym mundialem w Rosji. Może dobrym występem na mistrzostwach świata Grosicki zapewni sobie w końcu powrót na boiska angielskiej ekstraklasy.