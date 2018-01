Dominik Nagy wypożyczony z Legii Warszawa

22-letni Węgier trafił do stolicy Polski w styczniu 2017 roku, a Legia zapłaciła za niego Ferencvarosi milion euro. Teraz zawodnik wraca do poprzedniego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia bez opcji pierwokupu – mistrzowie Polski zapewnili sobie jednak możliwość wcześniejszego powrotu piłkarza na Łazienkowską. Umowa pomiędzy stronami ma zostać podpisana do końca tygodnia.

Wcześniej Nagy osiągnął porozumienie ze Standardem Liege, do którego również miał trafić na wypożyczenie. Belgowie upierali się jednak na umieszczeniu w umowie opcji pierwokupu, co nie podobało się Legii.

Nagy od początku sezonu 2017/2018 nie prezentuje się najlepiej, a w połowie października decyzją klubu został przeniesiony do zespołu rezerw. To efekt nie tylko jego słabej dyspozycji, ale i wywiadu udzielonego węgierskiej telewizji M4, w którym otwarcie zapowiedział, że po sezonie chce opuścić stołeczny klub.