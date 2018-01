Arkadiusz Milik wrócił do treningów

Milik we wrześniu doznał kolejnej kontuzji kolana, tym razem prawego. Polak miał operację więzadeł krzyżowych, po której tygodniami się rehabilitował. W połowie stycznia dostał od lekarzy zielone światło na powrót do treningów.

W środę Milik po raz pierwszy trenował z drużyną Napoli. Rano ćwiczył z zawodnikami ofensywnymi, popołudniu realizował własny program ćwiczeń.

- Cieszę się, że znów mogę robić to, co kocham - napisał, a dalej zwrócił się żartobliwie do swojej narzeczonej. - Nie bądź zazdrosna, proszę.

Milik w pięciu meczach w tym sezonie strzelił dwie bramki. Swój ostatni mecz zagrał 23 września. Kiedy wystąpi po raz pierwszy po kontuzji, jeszcze nie wiadomo.