Liga Mistrzów. PGE Skra Bełchatów odrabia straty. Dynamo ponownie pokonane!

PGE Skra Bełchatów dość niefortunnie rozpoczęła trwającą edycję Ligi Mistrzów. Porażki na początku rozgrywek znacząco zmniejszyły możliwości awansu, dlatego każde kolejne spotkanie zespół Roberto Piazzy musi wygrywać.

Do tej pory z Dynamo Moskwą udało się to dwa razy – w trzeciej kolejce 3:2 i w środę 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:13). Grająca bez podstawowego rozgrywającego drużyna Roberto Piazzy tylko w drugiej partii ustąpiła rywalom, przegrywając 22:25. Przez cały set zespół z Rosji był na prowadzeniu, które momentami rosło do 5 punktów (17:12). Dobra seria Kruglowa w końcówce i błąd Nikołaja Penczewa na siatce zakończyły tę odsłonę na korzyść gości.

W pozostałych partiach Skra radziła sobie dobrze. Na wspomnienie zasługuje szczególnie ta ostatnia, w której wygrała 25:13.

Bełchatowianie pokonali rywali w każdym elemencie – lepiej atakowali (48 procent dokładności do 44), przyjmowali (50 procent do 37), blokowali (10:7) i radzili sobie w polu serwisowym (9 do 5 asów). Popełnili też mniej błędów własnych – 31:37.

Dzięki środowemu zwycięstwu mają 5 punktów w tabeli grupy C Ligi Mistrzów. Zajmują 3. miejsce w zestawieniu.