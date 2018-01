Transfery. Oficjalnie: Olivier Giroud nowym nabytkiem Chelsea

W środę The Blues potwierdzili oficjalnie transfer za pośrednictwem mediów społecznościowych. Francuz kosztował mistrzów Anglii 18 mln funtów, a jego kontrakt z nowym klubem będzie obowiązywał do czerwca 2019 roku z opcją przedłużenia go o kolejny rok.

W tym sezonie Giroud w lidze spędził na boisku zaledwie 373 minuty. W tym czasie czterokrotnie trafił do siatki.

Francuz do Arsenalu trafił w 2012 roku z Montepellier, tuż po sezonie, w którym został królem strzelców Ligue 1. Jako zawodnik Kanonierów rozegrał w Premier League 180 meczów, w których zdobył 73 bramki.