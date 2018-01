Paweł Olkowski może trafić do Lecha Poznań

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z "Przeglądu Sportowego" Lech Poznań ustalił warunki indywidualnej umowy z Pawłem Olkowskim. Kolejorz chce wypożyczyć zawodnika FC Koeln i zapewnić sobie prawo pierwokupu.

O ile zawodnik jest zdecydowany na przenosiny do Lecha, to wciąż nie wiadomo, czy zgodzi się na to jego obecny klub.

W tym sezonie Olkowski wystąpił w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Polak ma jednak duże problemy z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie zespołu Stefana Ruthenbecka.

27-latek to były reprezentant Polski. W drużynie narodowej rozegrał 13 spotkań - ostatnie w październiku 2015 roku z Irlandią (2:1). Kilka lat temu Olkowski był jednym z ulubieńców Adama Nawałki.