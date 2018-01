Ekstraklasa. Chris Philipps i Habib Maiga trafią do Legii

Philipps to 23-letni piłkarz grający jako defensywny pomocnik, mogący też występować w roli środkowego obrońcy. 40-krotny reprezentant Luksemburga w obecnym sezonie rozegrał 14 meczów w barwach FC Metz z francuskiej ekstraklasy.

Do niedzieli do Legii dołączyć ma też Maiga. Piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej również jest defensywnym pomocnikiem. W tym sezonie rozegrał 14 meczów dla grającego w Ligue 1 Saint-Etienne i strzelił dwa gole.

- W czwartek testy medyczne w Warszawie przejdzie Philipps - mogę to potwierdzić. Do niedzieli powinien do nas dołączyć Maiga. Obaj w poniedziałek powinni trenować z naszym zespołem - powiedział portalowi Legia.net Romeo Jozak.

W środę z Legii odszedł Armando Sadiku, który został zawodnikiem Levante. Zgrupowanie w hiszpańskim Benidormie opuścił też Thibault Moulin, który trafi do PAOKu Saloniki.