Mistrzostwa Świata. Carlos Tevez wróci do reprezentacji Argentyny?

W niedzielę 33-letni napastnik rozegrał pierwsze spotkanie w barwach Boca Juniors po powrocie z rocznego pobytu w chińskim Shanghai Shenhua. Po meczu Tevez wyraził chęć powrotu do reprezentacji Argentyny i podjęcia walki o wyjazd na rosyjski mundial. Chociaż w zespole Jorge Sampaoliego znajdują się tacy napastnicy jak Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero czy Mauro Icardi, to Tevez wierzy, że byłby w stanie pomóc drużynie narodowej podczas letniego turnieju. - Nie mam zamiaru ułatwiać zadania Sampaoliemu. Jeśli tylko ma on jakiekolwiek wątpliwości, to miło będzie rozwiać je w następnych czterech miesiącach - powiedział piłkarz. Drzwi przed doświadczonym zawodnikiem nie zamyka też sam selekcjoner Argentyńczyków. - Mamy grupę ludzi zajmujących się zawodnikami wyróżniającymi się, którzy nie są na naszej liście. Jeśli Tevez będzie się wyróżniał, to na pewno zostanie poddany specjalnej analizie - powiedział Sampaoli. - Znam mocne strony Carlosa. Kiedy byłem trenerem, chciałem go mieć w Sevilli, by wzmocnił nas w walce w Lidze Mistrzów. Jestem pewien, że jeśli będzie skuteczny, to ma szansę wyjazdu na mundial - dodał. 33-latek w reprezentacji Argentyny rozegrał 76 meczów, w których zdobył 13 bramek. Po raz ostatni w drużynie narodowej Tevez zagrał 14 października 2015 roku w meczu eliminacji MŚ przeciwko Paragwajowi (0:0).