Premier League. Manchester City zgłasza się po Riyada Mahreza. Leicester City żąda fortuny

26-letni skrzydłowy miał nie stawić się na wtorkowym treningu Leicester City przed środowym meczem z Evertonem. Tego samego dnia Mahrez miał złożyć oficjalne podanie o transfer z klubu z King Power Stadium.

Piłkarzem bardzo mocno zainteresowany jest Manchester City. Pep Guardiola chce w swoim zespole Algierczyka już teraz, bo poważnej kontuzji w niedzielnym meczu Pucharu Anglii z Cardiff (2:0) doznał Leroy Sane. Niemiec na boisko wróci najwcześniej w połowie marca.

Transfer Mahreza nie będzie jednak łatwy, bo zarządzająca Leicester City rodzina Srivaddhanaprabha uważa, iż ten nie jest na sprzedaż. Zwłaszcza w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego. Byłych mistrzów Anglii do sprzedania Algierczyka nakłonić może jedynie oferta warta aż 90 mln funtów! Byłby to rekord transferowy na Wyspach Brytyjskich. Do tej pory najwięcej wart był Paul Pogba, za którego Manchester United zapłacił Juventusowi 89 mln funtów.

Zdaniem brytyjskich mediów Manchester City gotowy jest wydać na Mahreza 60 mln funtów. W obecnym sezonie Algierczyk wystąpił w 27 meczach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dziewięć asyst.