Siatkówka. Kłopotów z formą ZAKSY ciąg dalszy. Kędzierzynianie przegrali z Noliko Maaseik

Przerwanie passy 17 zwycięstw w PlusLidze (przegrana z Asseco Resovią Rzeszów), porażki w półfinale Pucharu Polski z Treflem Gdańsk oraz w Lidze Mistrzów z Noliko 2:3 – ostatnie tygodnie nie są najłatwiejsze dla ZAKSY. Zespół Andrei Gardiniego nie jest w najwyższej formie, a przed nim kluczowa część sezonu 2017/2018.

Pierwsze dwie partie wtorkowego spotkania rozgrywane były na przewagi. To, co rzucało się w oczy podczas pierwszego seta, to słabsza dyspozycja Maurice Torresa i brak zmian, które trzeba było wprowadzić w kryzysowych momentach. Końcówkę drugiej partii Sam Deroo wygrał rzutem na taśmę i de facto w pojedynkę - ZAKSA na chwilę mogła się cieszyć z remisu.

Kolejne rozdanie siatkarze z Belgii wygrali dość łatwo, bo 25:20, i rozpędzeni dobrze weszli w czwarty set. Dopiero w jego połowie kędzierzynianom udało się odrobić kilkupunktową stratę, by później partię na ich korzyść błędem zakończyli rywale (25:22). Świetny tie-break rozegrał natomiast Cox, któremu dorównać starał się Deroo, jednak sam Belg nie był w stanie zagwarantować ZAKSIE zwycięstwa. Noliko wygrało 3:2

Oba zespoły statystycznie były do siebie zbliżone. ZAKSA osiągnęła 48 procent dokładności przyjęcia i 45 ataku, a Noliko kolejno 50 i 49 procent. Belgijski zespół przegrał natomiast w bloku (9:10), choć wygrał w asach (8:4). Gospodarze popełnili 39 błędów własnych – tyle samo co ZAKSA.

Mimo porażki kędzierzynianie z 9 punktami w tabeli utrzymali pozycję lidera grupy E Ligi Mistrzów. Noliko jest na 3. miejscu (4 punkty).