ME w futsalu. Polska remisuje z wicemistrzami świata

Rosjanie to aktualni wicemistrzowie Europy i świata. Polacy w ME grają po raz drugi w historii. Poprzednio aż 17 lat temu i wtedy biało-czerwoni przegrali wszystkie mecze i z grupy nie wyszli. W tym roku też nie są faworytami do awansu - w grupie oprócz Rosji, mają silny Kazachstan. Ale turniej zaczęli od sensacji.

Biało-czerwoni przez cały mecz bardzo dobrze bronili. Ofiarnie, z determinacją i zaangażowaniem. Przerywali akcje rywali, blokowali strzały, skutecznie wypychali reprezentantów Rosji dalej od bramki. A gdy już ci dochodzili do sytuacji strzeleckich, to niemal bezbłędny był Michał Kałuża. 19-latek imponował spokojem i instynktem.

Polacy bramkę stracili na cztery minuty przed końcem. Popełnili błąd w obronie, Rosjanie szybko rozegrali akcję i Iwan Czyszkała wpakował piłkę do siatki.

Polacy w końcówkę postawili wszystko na jedną kartę. Gdy tylko było to możliwe, do gry wprowadzany był lotny bramkarz, by zyskać przewagę w ataku. Opłaciło się niemal w ostatniej chwili. Na 9,3 sekundy przed końcem świetną piłkę na prawym skrzydle dostał Michał Kubik i huknął w lewy górny róg rosyjskiej bramki. Strzał nie do obrony, bajeczne uderzenie.

Rosjanie przez cały mecz mieli 63 akcje bramkowe, a 20 z nich zakończyło się celnymi strzałami. Polacy ataków mieli 47, ale 16 z nich kończyło się strzałem na bramkę.

Czwartek o 17.50 Polska zagra z Kazachstanem w meczu, który zdecyduje o tym, czy biało-czerwoni awansują do ćwierćfinału ME.