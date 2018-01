Ekstraklasa. Robert Gumny pobije transferowy rekord ekstraklasy!

Robert Gumny to jeden z największych talentów polskiej piłki. Po wypożyczeniu do Podbeskidzia Bielsko-Biała przebił się do pierwszego składu Lecha Poznań i został największym odkryciem rundy jesiennej w Lotto Ekstraklasie.

Borussia Moenchengladbach ma zapłacić z prawego obrońcę 6,5 miliona euro plus bonusy. Razem - 8 milionów - poinformował portal Weszlo.com.

Gumny zagrał w tym sezonie w 24 meczach, w których zaliczył cztery asysty.

Borussia Moenchengladbach zajmuje obecnie siódme miejsce w Bundeslidze.