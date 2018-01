Wojciech Kurtyka w Centrum Premier Czerska 8/10

Spotkanie z Wojciechem Kurtyką i Bernadette McDonald poprowadzili dziennikarze Gazety Wyborczej: Dominik Szczepański i Michał Nogaś.

"Kurtyka. Sztuka wolności" to głęboko poruszająca opowieść o wybitnym indywidualiście, który konsekwentnie przez całe życie unikał rozgłosu. Aż do spotkania z pisarką Bernadette McDonald, która na swym koncie ma takie bestsellery, jak "Tomaž Humar" (2008), "Ucieczka na szczyt" (2011), Alpejscy wojownicy" (2015), tłumaczone na wiele języków i często nagradzane.

Wojtek Kurtyka jest laureatem Złotego Czekana za całokształt dokonań wspinaczkowych. Jego przejście Świetlistej Ściany Gasherbruma IV zostało uznane za jedno z najważniejszych dokonań XX wieku w Karakorum.

Bernadette McDonald w biografii Kurtyki połączyła historię przejść największych ścian Karakorum, Himalajów i Hindukuszu z opowieścią o ludziach, którzy w tych samych górach kierują się skrajnie różnymi wartościami.

Gdy Kukuczka i Messner rywalizowali, który z nich pierwszy zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki, a inne ekipy wyprawiały się w Himalaje, by zdobywać kolejne szczyty, Wojtek Kurtyka wspinał się po swojemu. Bardziej niż cel interesowała go droga. Bardziej niż osiągnięcia – ich styl. Porażka na trudnej, dziewiczej ścianie znaczyła dla niego więcej niż sukces na zatłoczonej i zaporęczowanej drodze.

Kurtyka miał na to swoje określenia: wspinać się bez smyczy. Wspinać się nocą i nago. A kiedy wspinaczka w stylu alpejskim w górach wysokich stała się normą, on przeszedł do realizacji wejść jednodniowych i zdobywał po dwa ośmiotysięczniki podczas jednej wyprawy. Wszystko po to, by pozostać wiernym swojej wizji.

