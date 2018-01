Piłkarz Chojniczanki Chojnice zatrzymany przez policję. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Chojniczanka Chojnice jest liderem Nice 1. ligi. Klub z województwa pomorskiego marzy o awansie do Lotto Ekstraklasy, ale w rundzie wiosennej będzie musiał radzić sobie bez podstawowego obrońcy. Michał M. został zatrzymany przez policję. 27-latek został oskarżony o kradzież z włamaniem.

- Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach współpracując z jednostką policji z Chojnic zlikwidowali dziuplę samochodową, która znajdowała się na terenie prywatnej posesji w powiecie chojnickim. Podczas akcji policjanci znaleźli dwa samochody osobowe: Porsche Macan i Peugeot 508 o wartości blisko pół miliona złotych oraz części samochodowe, które najprawdopodobniej pochodzą z kradzionych innych pojazdów. Zatrzymanemu 27-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a jego 46-letniemu wspólnikowi za pomoc w ukryciu skradzionych samochodów nawet do 5 lat więzienia. - czytamy na stronie powiatowej komendy policji w Myślenicach.

Na stronie pojawił się również szczegóły akcji policyjnej.

"W trakcie przeprowadzonej akcji, mundurowi zatrzymali dwóch zaskoczonych mężczyzn, mieszkańców powiatu chojnickiego. Jeden z nich to właściciel pomieszczeń, gdzie ukryto skradzione samochody, a drugi z mężczyzn został zatrzymany w czasie, kiedy siedział w garażu za kierownicą jednego ze skradzionych samochodów".

"Zatrzymanym mężczyznom w sobotę policjanci przedstawili zarzuty. 27-letniemu chojniczaninowi zarzucono kradzież z włamaniem (za grozi do 10 lat pozbawienia wolności). Został przewieziony do KPP Myślenice, a w niedzielę, Sąd Rejonowy w Myślenicach, na wniosek prokuratury zastosował wobec 27-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jego 46-letni kolega, usłyszał zarzut za paserstwo (za popełnienie którego grozi nawet do 5 lat więzienia) i otrzymał środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji".