Sirotkin o Kubicy: Dobrze, że ktoś taki będzie pomagał zespołowi

Udało Ci się Sirotkin.. Wszedł tylnymi drzwiami .. ,, z drzwiami ,, Bo tak to można odebrać na ten moment . Chwali Kubicę bo nie ma żadnych argumentów w tej sprawie . Pokaż co potrafisz wojowniku Putina . Karma wraca a Robert ma określoną trasę z której w tym momencie ciężko będzie go wyminąć. Czas pokaże kto jest lepszym kierowca . A Telenowela jeszcze trwa , zostało do końca parę odcinków ,

Jest już jasne Williams potrzebował pieniędzy , ale tak naprawdę chce Roberta Kubicę . Szlifują bolid , a Robert go doszlifuje . Tylko dla kogo. On ma potencjał i po woli dąży do tego co najbardziej kocha . Wszystko czas pokaże . Już niedługo będziemy to doceniać .