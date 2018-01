Michy Batshuayi zawodnikiem Borussii Dortmund? Media: Kluby uzgodniły warunki

Zdaniem niemieckiego dziennika "Bild" Arsenal oficjalnie ogłosi pozyskanie Aubameyanga w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. Za gabońskiego napastnika do Dortmundu nie trafi jednak Olivier Giroud, jak pierwotnie zakładano, a Michy Batshuayi z Chelsea.

24-latek od początku roku prezentuje wysoką formę. W czterech styczniowych spotkaniach, w których zagrał w pierwszym składzie (trzy w Pucharze Anglii, jedno w Premier League), zdobył bowiem cztery bramki.

13-krotny reprezentant Belgii miałby trafić do BVB na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Jest to jednak uzależnione od pomyślnego zrealizowania transferu Oliviera Giroud do Chelsea. W przypadku jego przenosin na Stamford Bridge, Batshuayi mógłby mieć problemy z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie.

- Jeżeli do klubu dołączy kolejny napastnik, nie wiem czy Michy będzie chciał zostać. Być może wybierze wypożyczenie do innego zespołu. Będzie to jednak tylko i wyłącznie jego decyzja, nie moja - przyznał Antonio Conte, trener Chelsea, po ostatnim meczu FA Cup z Newcastle (3:0), w którym Batshuayi zdobył dwie bramki.