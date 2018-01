Nanga Parbat. Elizabeth Revol wraca do Francji

Revol została uratowana przez czterech himalaistów: Adama Bieleckiego, Denisa Urubkę, Jarosława Botora oraz Piotra Tomalę. Wraz z Tomaszem Mackiewiczem prawdopodobnie zdobyła szczyt Nanga Parbat, ale problemy zaczęły się przy zejściu ze szczytu. Francuzka została uratowana, ale szans na ratunek dla Mackiewicza już nie ma.

Revol grozi nawet amputacja stopy - tak twierdzi Emmanuel Chausy, francuski specjalista od odmrożeń. Po obejrzeniu zdjęć jej odmrożeń stwierdził, że trwa "wyścig z czasem". Francuzka wraca do ojczyzny, by zapewnić sobie lepszą opiekę medyczną.

Jednocześnie rozmawiał z samą Revol i wskazywał na jej dobry stan psychiczny. Ratunek wywołał w niej wręcz euforyczną reakcję.

- Przygotowujemy powrót mojej żony do Francji, ale wymaga to dużo czasu - mówił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jean-Christophe Revol, mąż Elizabeth Revol. Podkreślił też, że z Pakistanu, gdzie lekarze zajmują się jego żona, docierają do niego strzępy informacji. - Wiemy tylko, że moja żona czuje się już lepiej, ale to wszystko jest dla niej ciężkie psychicznie. Po 9 dniach górach i po tym wszystkim, co przeżyła, to dla niej skomplikowana sytuacja.