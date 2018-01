Dani Alves zdradza, dlaczego Neymar musiał odejść z Barcelony

Neymar latem stał się bohaterem najwyższego transferu w historii futbolu. Paris Saint-Germain zapłaciło za niego Barcelonie 222 mln euro.

- Myślę, że obaj są najbardziej wpływowymi zawodnikami w światowym futbolu. Ale musiał nieco wyjść z jego cienia. Gra z kimś tak wyjątkowym jak Messi jest najbardziej niesamowitą rzeczą, jaka może ci się przydarzyć. Ale jednocześnie zawsze pojawiają się wątpliwości, czy to ty jesteś tak dobry czy to dzięki niemu - stwierdził Alves, który gra razem z Neymarem w PSG.

- Zawsze uwielbiałem grać z Messim, ale to Argentyńczyk. Ja i "Ney" jesteśmy Brazylijczykami. Prędzej czy później musieliśmy się ze sobą zmierzyć. Myślę, że Neymar będzie miał większe szanse na osiąganie indywidualnych triumfów z dala od takiego piłkarza. To było ważne dla jego rozwoju i dla Brazylii, by obrał własną ścieżkę.

W 24 meczach tego sezonu Neymar strzelił 26 goli i zaliczył 16 asyst. Za to Alves w 25 spotkaniach zdobył cztery bramki i zaliczył siedem asyst.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG zagra z Realem Madryt, natomiast Barcelona z Chelsea.