Nanga Parbat. Elizabeth Revol grozi amputacja stopy

Revol została uratowana przez czterech himalaistów: Adama Bieleckiego, Denisa Urubkę, Jarosława Botora oraz Piotra Tomalę. Wraz z Tomaszem Mackiewiczem prawdopodobnie zdobyła szczyt Nanga Parbat, ale problemy zaczęły się przy zejściu ze szczytu. Francuzka została uratowana, ale szans na uratowanie Mackiewicza już nie ma.

Gdy Revol wylądowała w Islamabadzie nie wyglądała na osobę, która jeszcze kilka godzin wcześniej walczyła o życie. Były to jednak tylko pozory.

Cauchy po obejrzeniu zdjęć jej odmrożeń obawia się amputacji. - To wyścig z czasem - powiedział. Jednocześnie rozmawiał z samą Revol i wskazywał na jej dobry stan psychiczny. Ratunek wywołał w niej wręcz euforyczną reakcję.

We wtorek Francuzka wróciła do kraju z Islamabadu, co już wcześniej zapowiadał jej mąż Jean-Christophe Revol w rozmowie z RMF FM. Podkreślił też, że z Pakistanu, gdzie lekarze zajmują się jego żona, docierają do niego strzępy informacji. - Wiemy tylko, że moja żona czuje się już lepiej, ale to wszystko jest dla niej ciężkie psychicznie. Po 9 dniach górach i po tym wszystkim, co przeżyła, to dla niej skomplikowana sytuacja.