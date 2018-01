Życzenia Szczęsnego dla Krychowiaka już są hitem. "Takiego Cię uwielbiam"

Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak przyjaźnią się od lat. Reprezentanci Polski spotkali się w kadrze U-15, a obecnie są jednymi z najważniejszych piłkarzy w zespole Adama Nawałki. Nie tylko na boisku, ale również podczas zgrupowań, gdzie potrafią zadbać o dobrą atmosferę.

Z okazji urodzin Krychowiaka, Szczęsny opublikował na swoim oficjalnym koncie na Instagramie specjalny post z życzeniami:

- Razem przegrywaliśmy i się podnosiliśmy, razem wygrywaliśmy i się cieszyliśmy. Razem dorastaliśmy, a że coraz bliżej 30-stki, to niedługo razem będziemy się starzeć. Zmieniały się kategorie wiekowe reprezentacji od U-15 do pierwszej, zmieniali się trenerzy, Twoje ubrania i fryzury. Nie zmienia się tylko to, że wciąż jesteś tak dziwny, jak 14 lat temu i takiego Cie uwielbiam. Najlepszego przyjacielu - napisał Szczęsny.