Świetny mecz Jakuba Świerczoka w Łudogorcu Razgrad

Pierwsza po這wa zako鎍zy豉 si prowadzeniem bu貪arskiej dru篡ny 1:0, a autorem trafienia by Joao Paulo. Po godzinie gry by這 ju 2:0, a premierowego gola w nowym klubie strzeli 安ierczok. [Wideo od 00:30]



Baltica odpowiedzia豉 bramk Antona Kobyalko, jednak w 81. minucie Polak znowu pokona bramkarza rywali.

Podczas zimowego okienka transferowego Zag喚bie Lubin otrzyma這 od mistrz闚 Bu貪arii oko這 miliona euro za napastnika. 25-latek podpisa czteroletni kontrakt.

W 1/16 fina逝 Ligi Europy Bu貪arzy zagraj z Milanem. Mecze odb璠 si 15 i 22 lutego.

Od lata 2017 roku pi趾arzem ㄆdogorca jest by造 zawodnik Jagiellonii Bia造stok - Jacek G鏎alski.

Mundial w Rosji

Je郵i 安ierczok potwierdzi dobr form podczas rundy wiosennej, to Adam Nawa趾a prawdopodobnie powo豉 go na mistrzostwa 鈍iata. Do tej pory napastnik wyst徙i w dw鏂h towarzyskich spotkaniach, z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1)