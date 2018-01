Bundesliga. Robert Lewandowski ostrzega Bayern Monachium

- To nieistotne jak dużą przewagę mamy w lidze, najważniejsza jest forma fizyczna i mentalna całego zespołu. Wszyscy wiemy, że trudno jest grać w lidze na 80 procent, a potem w Lidze Mistrzów na 100 procent - powiedział Robert Lewandowski po meczu z TSG 1899 Hoffenheim.

Bayern wygrał ten mecz 5:2, ale po dwunastu minutach przegrywał na Allianz Arena 0:2. Mistrzowie Niemiec wyrównani przed przerwą, a pierwszego gola dla bawarskiego klubu strzelił Robert Lewandowski. Po przerwie do gola dorzucił asystę.

Bayern Monachium ma miażdżącą przewagę w Bundeslidze. Zespół Juppa Heynckesa wyprzedza drugi Bayer Leverkusen o 16 punktów. Do zakończenia sezonu zostało 14 meczów. Kolejne mistrzostwo jest formalnością. Lewandowskiemu to nie wystarcza.

- To nie pomaga, gdy ma się 16, 20 albo 25 punktów przewagi w lidze. Wszyscy wiemy, co działo się w Lidze Mistrzów, kiedy kończyliśmy rozgrywki Bundesligi z dużą przewagą nad drugim zespołem. Najważniejsza jest Liga Mistrzów i odpowiednie przygotowanie do niej - przyznał napastnik reprezentacji Polski cytowany przez 'Abendzeitung'.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwnikiem Bayernu Monachium będzie Besiktas. Pierwszy mecz (Monachium) odbędzie się 20 lutego o godz. 20:45. Rewanż (Stambuł) zostanie rozegrany 14 marca o godz. 18.