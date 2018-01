Abdul Aziz Tetteh odchodzi z Lecha Poznań. Zawodnik po testach medycznych w Dynamie Moskwa

Abdul Aziz Tetteh pomyślnie przeszedł testy medyczne w Dynamie Moskwa. Według informacji rosyjskich mediów Lech Poznań na sprzedaży pomocnika zarobi 900 tysięcy euro.

Tetteh trafił do Lecha w lipcu 2015 roku. Kolejorz zapłacił za niego 300 tysięcy euro. Od tamtej pory 27-latek w barwach poznańskiego zespołu rozegrał 84 spotkania, w których zdobył 8 bramek. W tym sezonie wystąpił w 11 meczach Lotto Ekstraklasy.

Ghańczyk był uważany za jednego z największych boiskowych brutali grających w polskiej lidze. Wiele razy dopuszczał się ostrych i nieprzepisowych zagrań, za które sędziowie wyrzucali go z boiska. - Jestem człowiekiem, popełniam błędy. Ale nie robię ich z premedytacją. Wylecenie z boiska to nic fajnego. Nie możesz grać, twoja pozycja w klubie jest słabsza, nie zarabiasz pieniędzy [...] W lidze jest wielu chłopaków, którzy grają znacznie agresywniej ode mnie. Ale to ja jestem tym złym. Zanim jeszcze wyjdę z tunelu, sędziowie już trzymają dla mnie żółtą kartkę - mówił Tetteh pod koniec ubiegłego rok w rozmowie ze Sport.pl