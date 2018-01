Wielki talent blisko Barcelony. "Brazylijski Xavi"

Negocjacje pomiędzy Barceloną i Gremio znajdują się już na bardzo zaawansowanym etapie. W Brazylii przebywa obecnie przedstawiciel katalońskiego klubu, Andre Cury, który ustala ostatnie szczegóły transferu utalentowanego piłkarza.

Arthur jest uważany za jeden z największych młodych talentów na świecie. 21-latek może kosztować wicemistrzów Hiszpanii nawet 50 mln euro. Wychowankiem Gremio Porto Alegre interesowało się również wiele innych europejskich zespołów, m.in. Paris Saint-Germain, Real Madryt i Inter Mediolan.

Piłkarz do drużyny Ernesto Valverde jest przymierzany od kilku miesięcy. Jeszcze w grudniu spotkał się z nim dyrektor sportowy Katalończyków, Robert Fernandez, który namawiał go do transferu. Młody piłkarz nazywany "brazylijskim Xavim" miałby wzmocnić środkową linię zespołu. Arthur jest także porównywany do Andresa Iniesty i Sergio Busquetsa.

Zagraniczne media, a także kibice Blaugrany są przekonani, że Brazylijczyk trafi do Barcelony. Internet obiegły już grafiki z zawodnikiem w barwach lidera Primera Division.

W zimowym oknie transferowym Barcelona dotychczas kupiła dwóch zawodników. Yerry`ego Minę z Palmeiras (12 mln euro) i Philippe Coutinho z Liverpoolu (120 mln euro).