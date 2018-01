Francuskie media: Legia zainteresowana piłkarzem Saint-Etienne

"Habib Maiga otrzymał ofertę rocznego wypożyczenia do Legii Warszawa" - informuje francuski "L`Equipe". Środkowy pomocnik Saint-Etienne w tym sezonie rozegrał 13 spotkań w Ligue 1, ale ostatnio ma problemy z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie zespołu Jeana-Louisa Gasseta.

Maiga jest wychowankiem Saint-Etienne. Od 2015 roku wystąpił w 19 spotkaniach seniorskiej drużyny Les Verts, w których zdobył dwie bramki. 22-latek jest także młodzieżowym reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Zgoda na ewentualne wypożyczenie piłkarza do Legii ma być uzależniona od przebiegu negocjacji transferu Bryana Dabo. 25-latek również występujący na pozycji środkowego pomocnika niedługo może się bowiem przenieść z AS Saint-Etienne do Fiorentiny.