Stefan Horngacher dla Sport.pl: - Na kogoś czasem musi wypaść. Tym razem wypadło na Kamila Stocha. Ale jestem zadowolony. A Stefan Hula jeszcze będzie na podium

Paweł Wilkowicz: Kamil Stoch mówił, że nie ma po tym konkursie żalu do jury o skok w trudnych warunkach. Pan ma?

Stefan Horngacher: Nie. W skokach na kogoś musi czasem wypaść i tu wypadło na Kamila. Nie był jedynym z trudnymi warunkami. Trzeba już o tym zapomnieć i myśleć o następnych zawodach. Kamil popełnił pewne błędy, ale moim zdaniem w normalnych warunkach spokojnie awansowałby do drugiej serii. Szkoda, ale prawdę mówiąc, nie potrafię się tym przejąć, bo dla mnie najważniejszą informacją jest to, że cały zespół idzie w górę. Stefan Hula znów pokazał klasę, mimo że miał pecha w finale. Dawid Kubacki świetnie skoczył w drugiej serii, Maciek Kot potwierdził, że jest w coraz lepszej formie. To bardzo ważne tuż przed igrzyskami.

Dla Stefana Huli to był dzień próby: wytrzymać presję bycia ostatnim na belce.

Do tego w Zakopanem. Skoczył dobrze, ale warunki nie pozwoliły wylądować na tyle daleko, by obronić pierwsze miejsce. Był blisko podium. Cierpliwości, jeśli będzie tak pracował dalej, będzie na podium.

Co zmienił, że zaczął zajmować miejsca w czołówce?

Ma mocne nogi, dobrą pozycję dojazdową, która mu zapewnia dobrą prędkość na progu. I bardzo poprawił lot. A do tego zaczyna dochodzić pewność siebie. Coraz więcej pewności siebie. Ja naprawdę jestem zadowolony, mimo że nie było w niedzielę żadnego Polaka na podium. Chciałem zobaczyć dobre skoki chłopaków i tak było. A za tydzień powalczymy w Willingen. Pojadą wszyscy skoczkowie z kadry na igrzyska.