Stefan Hula: Najgorzej było tuż po ogłoszeniu, że jestem czwarty

Jest Pan zadowolony ze swoich skoków? Czwarte miejsce to najlepszy wynik w karierze, ale chyba były nadzieje na więcej.

Skoki oceniam bardzo dobrze, choć w tym drugim odbiłem się za wcześnie. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Czwarte miejsce uważam za wygrane. Gdyby mi ktoś powiedział to wczoraj, to tę lokatę brałbym w ciemno. Oczywiście było blisko podium, blisko zwycięstwa. Ale warunki też nie były równe.

Co się działo z tym wiatrem? Mocno przeszkadzał?

Wiatr kręcił, zresztą to widać po punktach. Końcówka dostawała już bardzo małe bonusy. Wczoraj było zdecydowanie lepiej, a konkurs był bardziej sprawiedliwy.

Do podium zabrakło 0,3 pkt. Patrzymy na noty i akurat polski sędzia mógł dać pół punktu wyżej. Myślisz, że można było coś poprawić w tym skoku?

No cóż mogę powiedzieć. Na pewno lądowanie mogłoby być lepsze, ale starałem się ciągnąć ten skok. Niestety teraz można gdybać, bo nie pójdę skoczyć jeszcze raz. Takie jest życie.

Dużo myśli kotłowało się w głowie przed drugim skokiem?

Tuż przed ostatnim skokiem czułem się dobrze. Najgorzej było tuż po ogłoszeniu, że jestem czwarty. Wtedy trochę westchnąłem.

Nie zmienia to faktu, że ostatnie tygodnie ma Pan znakomite.

Dokładnie tak, to pokazuje, że warto było czekać i być cierpliwym. Nie wiadomo kiedy można obudzić swój potencjał i zacząć odnosić sukcesy.

Czujesz się już pewnym punktem naszej drużyny?

To nie jest tak. My nie rywalizujemy ze sobą. Po prostu chcemy dobrze skakać. Jeśli jeden ma słabszy dzień, to inny skacze lepiej. Jeśli chodzi o czwórkę do drużyny, to po prostu trener wybiera skład. Jesteśmy zgraną ekipą i razem się napędzamy.

Można odnieść wrażenie, że z każdym startem się rozpędzasz. Dokąd może Cie to zaprowadzić?

Nie wiem, nadal popełniam błędy. Wydaje mi się, że we wszystkich seriach byłem tutaj w czołowej dziesiątce. Teraz jednak trzeba skupić się na odpoczynku, w tygodniu jakiś spokojny trening, a potem wyjazd do Willingen. Trzeba walczyć dalej.