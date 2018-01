Nanga Parbat. Siostra Mackiewicza apeluje o niekomentowanie decyzji ratowników. "To bohaterowie"

Mackiewicz, który według Revol wraz z nią zdobył w czwartek szczyt „Nagiej Góry”, od nocy z czwartku na piątek przebywa na wysokości 7200 m. Wspinacz nie był w stanie kontynuować zejścia z góry – odmroził nogi i doznał ślepoty lodowcowej. Z relacji Revol wynika, że w momencie, gdy ta opuszczała partnera, by zejść niżej i otrzymać pomoc od ekipy ratowniczej, Mackiewicz „już nie kontaktował” – przekazał Majer Polskiej Agencji Prasowej.

- Niestety, warunki się pogarszają, wiatr na górze się wzmaga, jego prędkość dochodzi do 80 km na godzinę. Prognozy nie są optymistyczne, zapowiadane są na wieczór opady, a nawet burza śnieżna. W tej sytuacji akcja ratunkowa po Tomasza nie jest możliwa – podsumował w niedzielę rano Majer. Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy w niedzielę rano polskiego czasu po trwającej kilkanaście godzin wspinaczce zdołali odeskortować Francuzkę do obozu pierwszego, skąd została przetransportowana śmigłowcem do szpitala, potrzebują teraz odpoczynku. Ich natychmiastowy powrót po Mackiewicza jest wykluczony zarówno ze względu na zmęczenie, jak i niekorzystne prognozy pogody.

W związku z krytyką części internautów, którzy nie rozumieją, dlaczego grupa ratownicza nie ruszy po Mackiewicza, siostra himalaisty apelowała na antenie TVN24 o niekomentowanie decyzji ratowników. – Bielecki i Urubko to bohaterowie. Nie mogli już bardziej ryzykować, nie oceniajmy ich – powiedziała z łzami w oczach Małgorzata Sulikowska.

Nanga Parbat to jeden z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Próbując zdobyć „Nagą Górę”, od 1895 roku życie straciło ponad 60 wspinaczy.

Relację na żywo z akcji ratunkowej śledzić można TUTAJ.