PŚ w Zakopanem. Złe prognozy na niedzielę. Wiatr może przeszkodzić organizatorom

W czasie poprzednich dwóch dni zmagań w Zakopanem organizatorzy cieszyli się z wręcz idealnych warunków do skakania. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w niedzielę nastąpi załamanie pogody.



Niedzielny poranek przywitał słońcem i niemal bezchmurnym niebem. Niestety, z każdą godziną pogoda się pogarsza, a prognozy modelu ICM mówią, że najgorzej będzie w okolicach godziny 14. Potem sytuacja ma się nieco poprawić, ale w czasie konkursu siła wiatru i tak ma dochodzić do 4/5 m/s, a podmuchy nawet do 20 m/s.

Gdyby tak było, to przeprowadzenie konkursu może być bardzo trudne, a skoczkowie będą musieli zapomnieć o sprawiedliwej rywalizacji.

Początek serii próbnej o godzinie 15. Start konkursu indywidualnego godzinę później. Relacja na żywo w Sport.pl -To jest Twój Live.