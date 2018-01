Puchar Anglii. Dwie sensacje w Pucharze Anglii. Liverpool odpadł, Tottenham do powtórki

Wydarzeniami z pierwszej połowy meczu na Anfield Road można byłoby obdzielić kilka innych spotkań. Zaczęło się dobrze dla Liverpoolu, który w 5. minucie objął prowadzenie dzięki pięknemu lobowi Roberto Firmino.

Nie minęło jednak 120 sekund, a był już remis. Wyrównującego gola strzelił Jay Rodriguez. 28-latek zaszokował kibiców na Anfield Road też 11. minucie, kiedy wykorzystał podanie Kierana Gibbsa i błyskawicznie dał WBA prowadzenie.

Mało? Proszę bardzo. W 27. minucie Liverpool mógł doprowadzić do wyrównania. Mógł, ale rzutu karnego nie wykorzystał Firmino, który trafił w poprzeczkę. Nim sędzia odgwizdał przerwę, trener WBA musiał dokonać dwóch wymuszonych zmian. Z powodu kontuzji z boiska zeszli Gibbs i Hal Robson-Kanu.

W doliczonym czasie pierwszej połowy kibice WBA cieszyli się jednak raz jeszcze. Piłkę w pole karne Liverpoolu zagrał Grzegorz Krychowiak, a gola strzelił Craig Dawson. Trafienie ostatecznie zapisano jednak Joelowi Matipowi z Liverpoolu, który musnął piłkę tuż przed tym, jak ta przekroczyła linię bramkową.

Po przerwie Liverpool atakował, ale długo nie mógł znaleźć sposobu na obronę WBA. W 78. minucie udało się to wreszcie Mohamedowi Salahowi. Chociaż gospodarze próbowali jeszcze doprowadzić do remisu, to ostatecznie spotkanie zakończyło się sensacją. Krychowiak rozegrał pełne 90 minut.

Czwartoligowiec powstrzymał Tottenham

Sensację widzieliśmy też chwilę w Walii, gdzie grające w League Two (czwarty poziom rozgrywkowy) Newport County zremisowało z Tottenhamem. Gospodarze długo prowadzili dzięki trafieniu Padraiga Amonda z 38. minuty spotkania. Do remisu i powtórki meczu doprowadził Harry Kane osiem minut przed zakończeniem sobotniego spotkania.