Nanga Parbat. Elizabeth Revol odnaleziona!

Po Broad Peak media żądaly głowy A. Bieleckiego, próbowały za wszelką cenę przypisać mu winę za tragedię wyprawy. Te same media teraz wynoszą go na niebiosa. A prawda jest taka, że jedynymi, którzy mogą oceniać, są ci, którzy piekło tych gór przeszli. Reszta powinna z pokorą pochylić łby i wysłuchać argumentów, jakie by one nie były.

Panowie, najpierw pokolenie Waszych ojców, teraz Wy piszecie historię. Szacunek i wielkie uznanie!