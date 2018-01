Po drużynówce w Zakopanem dekoracja skoczków wyglądała trochę jak pożegnanie oddziału wyruszającego na misję. Misję: niech ta chwila trwa

Przedolimpijskie hasło Polaków to: byle tego nie zepsuć. Nie tracić teraz energii na zbędne rzeczy, nie ugiąć się przed presją, nie przeziębić się, nie przekombinować, nie myśleć za dużo. Do pierwszego konkursu w Pjongczang zostały dwa tygodnie. Do ostatniego, drużynówki, 23 dni.

Pożegnanie oddziału wyruszającego na misję

Ostatnią drużynówkę przed igrzyskami Polacy wygrali jak na paradzie. W Zakopanem, czyli tam gdzie jest ogromna presja i emocje. Stefan Horngacher powiedział nawet swego czasu, że konkursy Turnieju Czterech Skoczni razem wzięte nie są dla polskiego skoczka większym przeżyciem niż jedne zawody w Zakopanem. Dekoracja skoczków wyglądała trochę tak, jak pożegnanie oddziału wyruszającego na misję. Mazurek Dąbrowskiego brzmiał już w tym sezonie na skoczniach kilka razy, ale tak jeszcze nie. W pewnym momencie nawet wyciszono muzykę, żeby kibice i skoczkowie mogli hymn dokończyć a capella. I śpiewać dłużej, niż ceremoniał przewiduje.

Nigdy przedtem skoczkowie nie wygrali drużynowo w Zakopanem. A gdyby to był konkurs indywidualny, na podium znaleźliby się Kamil Stoch i Stefan Hula. Stefan Hula, bohater wieczoru i kolejny dowód na to, że Horngacher jest w stanie odmienić każdego, kto jest gotów poddać się jego reżimowi bez żadnych „ale”. Gdy niektóre mocne drużyny nadal poszukują tego czwartego skoczka – np. Niemcy – Horngacher ma pięciu, między którymi wybiera. Trudno się dziwić, że chucha teraz i dmucha na swoją drużynę i rozstawia po kątach wszystkich, którzy mu to utrudniają.

Nigdy jeszcze medalowe oczekiwania przed igrzyskami nie były w polskich skokach tak rozbudzone i tak uzasadnione jak teraz. Nawet przed Soczi, bo wtedy wprawdzie Polacy byli już brązowymi medalistami mistrzostw świata, ale na igrzyska lecieli bez miejsca na drużynowym podium w sezonie olimpijskim. A teraz polecą po dziesiątym podium w jedenastym drużynowym konkursie pod wodzą Horngachera.



Nie przedobrzyć

Widać po Austriaku, jak to przeżywa. I że już jest w trybie olimpijskim. Rok temu doprowadził polską drużynę tam, gdzie sam jako zawodnik był – do złota mistrzostw świata. Z igrzyskami ma inne doświadczenia. Zdobył w nich z austriacką drużyną dwa brązowe medale. Ale ma też bardzo niemiłe wspomnienia, z ostatnich w karierze igrzysk, w Salt Lake City. Austriacy wrócili wtedy bez medalu, choć wygrali dwie drużynówki poprzedzające igrzyska. Przedobrzyli na finiszu przygotowań. To też jest na jego liście zadań przed Pjongczang: nie przedobrzyć.