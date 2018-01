La Liga. Pewna wygrana Realu z Valencią

"Królewscy" do przerwy prowadzili 2:0. Obie bramki padały z rzutów karnych, obie zdobył Ronaldo. W pierwszym przypadku w polu karnym Valencii faulowany był sam Portugalczyk, w drugim Karim Benzema.

Real prowadził, ale Valencia nie złożyła broni. W 59. minucie po podaniu Daniela Parejo gola strzelił Mina. Kiedy wydawało się, że wyrównujące trafienie dla gospodarzy jest kwestią czasu, dwa ciosy zadał Real.

W 84. minucie po dwójkowej akcji z Marco Asensio bramkę na 3:1 zdobył Marcelo. Pięć minut później znakomite podanie piętą Mato Kovacicia na gola zamienił Kroos.

Real wygrał i zmniejszył stratę do Valencii do dwóch punktów. Zespół Zidane'a zajmuje 4. miejsce w tabeli, do prowadzącej Barcelony traci 16 punktów. Do drugiego Atletico pięć "oczek".