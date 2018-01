PŚ w Zakopanem. Kot, Hula, Kubacki i Stoch wygrali ostatni konkurs drużynowy przed igrzyskami!

Polska drużyna okazała się najlepsza w konkursie PŚ po raz trzeci w historii. Wszystkie triumfy święciła pod wodzą trenera Horngachera. Dopiero pierwszy raz nasz zespół odniósł zwycięstwo u siebie. - To smakuje wyjątkowo w Zakopanem, w tak wspaniałej atmosferze. Zbiegło się to z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę - komentował na gorąco Kot.

On tydzień temu nie zmieścił się w składzie zespołu, który zdobył brązowy medal MŚ w lotach w Oberstdorfie. Teraz zastąpił w zespole Piotra Żyłę i spisał się bardzo dobrze. Indywidualnie miał dziewiąty wynik, identycznie jak Kubacki. Najlepszy był Stoch, który w finale pobił rekord Wielkiej Krokwi, osiągając 141,5 m. - Wiedziałem, że to nie będzie ładne lądowanie, ale wszystko było pod kontrolą, nie było problemu - mówił lider Pucharu Świata na antenie TVP.

Świetnie wypadł też Hula, który indywidualnie miał trzeci wynik, a osiągnął 136 i 135,5 m. - Bardzo się cieszę, cała drużyna dobrze się spisała.

Na pytanie o wróżbę na Pjongczang - bo "drużynówka" w Zakopanem była ostatnią przed igrzyskami - odpowiedział Kubacki. - Jeżeli chodzi o nas, to głównie jest to kwestia dodatkowej energii, apetyty będą rosły głównie kibicom i dziennikarzom, my musimy mieć głowy na karku i pilnować swojej roboty - stwierdził.

Wyniki:

1. Polska 1092 pkt

2. Niemcy 1067,3

3. Norwegia 1055,2