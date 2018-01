Serie A. Kolejny włoski klub zainteresowany Grzegorzem Krychowiakiem

Działacze z Genui mieli na razie wstępnie pytać w Paryżu o warunki jakie trzeba byłoby spełnić, by móc myśleć o Krychowiaku. Sprawa wygląda na skomplikowaną, gdyż reprezentant Polski do końca sezonu wypożyczony jest z PSG do WBA. Klub z Premier League pokrywa jego dość wysoką tygodniówkę, wynoszącą ponad 110 tys. euro. Za rok gry defensywny pomocnik dostaje zatem ponad 5 mln euro. To jak na budżet „Grifone” pieniądze olbrzymie. Mistrz Francji już od pewnego czasu zainteresowany jest sprzedażą Krychowiaka, która z powodu czasowych przenosin Polaka do Anglii, odsunęła się w czasie.

Prawdopodobne jest, że sprawa Krychowiaka wyszła podczas rozmów działaczy obu klubów dotyczących przenosin ze stolicy Francji Lorenzo Callegari'ego. Genoa chciała pozyskać mającego włoskie korzenie Francuza już pół roku temu. Wtedy wypożyczenie czy też transfer z rezerw PSG nie doszedł do skutku. Teraz jednak, jak informują francuskie media, porozumienie praktycznie już osiągnięto i czas na finalizację umowy. Być może podczas niej znów pojawi się temat Krychowiaka.

Premier League vs Serie A

Trudno przypuszczać, by przenosiny do 15. drużyny Serie A były dla mającego duże aspiracje Polaka szczególnie atrakcyjne. Tym bardziej, że jego sytuacja w drużynie z West Bromwich jest lepsza niż choćby na jesieni. Pod koniec października Polak stracił miejsce w podstawowym składzie, a ze strony brytyjskich mediów spadło na niego sporo krytyki.

Dużo zmieniło się jednak od momentu przyjścia do klubu nowego menadżera. Tony'ego Pulisa zastąpił Alana Pardew i gracz wypożyczony z PSG wrócił do gry w połowie grudnia. W styczniu zaliczył cztery występy od pierwszych minut, trzy w pełnym wymiarze czasowym. Po ostatnim starciu z Evertonem zebrał znakomite oceny i popisał się piękną asystą. "To był jego najlepszy występ w koszulce WBA” - napisano w „Birmingham Mail”. Krychowiak wreszcie może cieszyć się z tego, co przed mundialem w Rosji jest dla niego najważniejsze – regularnej gry. Premier League dodatkowo daje wiele możliwości konfrontacji z najlepszymi.

Włoski kierunek

Sprawa przenosin Krychowiaka do Serie A wraca jak bumerang. W letnim okienku transferowym poważnie zainteresowany nim był AC Milan, a wcześniej Inter. Na początku stycznia włoskie media pisały, że chętnie widzieliby go też w Rzymie. "Corriere dello Sport" informowało, że do AS Roma chce ściągnąć go Monchi, dyrektor sportowy, który pracował z nim w Sewilli.

Według naszych informacji piłkarzem w zimowym okienku transferowym interesują się też kluby z Hiszpanii i Niemiec. Polak w tym sezonie na wypożyczeniu do WBA zagrał 17 meczów w Premier League, w tym 14 w podstawowym składzie. W sumie spędził na ligowych boiskach prawie 1200 minut. Zanotował dwie asysty.