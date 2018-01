Nanga Parbat. Janusz Majer: Akcja ratunkowa może potrwać 1,5 dnia

Tomasz Mackiewicz wraz z Elizabeth Revol utknęli w drodze na szczyt. Polak ma poważne odmrożenia, nie może chodzić i słabo widzi. Na ratunek mają wyruszyć polscy himalaiści będący w bazie pod K2. Będzie ich co najmniej czterech, w tym Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy ruszą "na lekko". - Pozostali na ciężko zabezpieczają tyły - napisał Bielecki na Facebooku.

Śmigłowiec wysadzi wspinaczy na wysokości 4200 m. Padł pomysł, by zrobić to nieco wyżej, ale Majer mówi: - Zdecydowaliśmy, że to niebezpieczne. Wysiądą w bazie i zaczną wspinać się drogą Kinshofera, czyli klasyczną drogą, którą atakuje się Nanga Parbat. Jesienią Muhammad Ali, pakistański wspinacz, wszedł tą drogą na szczyt. Prawdopodobnie droga jest zabezpieczona linami poręczowymi, które zostały tam po jesiennej ekspedycji.

O przebiegu wyprawy Mackiewicza i Revol: - Wiemy niewiele, nie mamy nawet pewności, którą drogą się wspinali. Ktoś z bazy widział ich przez lornetkę w czwartek. Podobno byli na wysokości prawie 8000 m. Czy weszli na szczyt? Tego też nie wiemy. Potem schodzili, ale nie dotarli do namiotu przed nocą. Zabiwakowali w szczelinie lodowej na wysokości 7400 m. Ekipa z K2 potrzebuje ok. 1,5 dnia wspinaczki, by do nich dotrzeć. Zabiorą ze sobą butlę z tlenem, lekarstwa, liny, namiot. Być może dołączą do nich tragarze wysokościowi, którzy pomogliby im zaoszczędzić siły w dolnych partiach góry.

Na razie nie wiadomo zbyt wiele o stanie zdrowia Francuzki i Polaka. - Z SMS-ów, które wysyłała Revol wynika, że Mackiewicz jest odmrożony i ma kurzą (śnieżną) ślepotę. Jeżeli odmrożenia nie są poważne, to nie byłoby tak źle. Tomek w poprzednich latach spędził wysoko wiele nocy w wykopanych jamach śnieżnych. Jest bardzo wytrzymały. Jeżeli jednak sprawdzą się doniesienia o chorobie wysokościowej, będzie gorzej. Nie wiem, czy ma kuchenkę do gotowania, czy ma co pić. Na pewno nie mają ze sobą namiotu, który został niżej. Podanie tlenu powinno postawić Tomka na nogi. Zwiążą się z nim liną, będą go prowadzić na lonży wspinaczkowej. Mam nadzieję, że będzie w stanie iść. Cała rozmowa na stronie "Gazety Wyborczej".