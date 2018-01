Były reprezentant Polski wraca do Lotto Ekstraklasy

Dwanaście meczów. Dziewięć towarzyskich i trzy w eliminacjach do mistrzostw świata. Powołanie na Euro 2012. Zero goli, zero asyst. Tak wyglądają statystyki Ariela Borysiuka w reprezentacji Polski.

Polska - Grecja 0:0 na PGE Arenie Gdańsk. Z prawej Ariel Borysiuk RAFAŁ MALKO

26-letni defensywny pomocnik nie przebił się w Anglii i postanowił wrócić do Polski. Były piłkarz Queens Park Rangers podpisze trzyletni kontrakt z Lechią Gdańsk i po raz trzeci zostanie zawodnikiem gdańskiego klubu. Jego kontrakt w Anglii został rozwiązany za porozumieniem stron, Lechia nie będzie musiała płacić QPR.

Borysiuk nie zagrał w tym sezonie ani jednego meczu w Championship. Wystąpił w dwóch meczach Pucharu Ligi Angielskiej. Łącznie uzbierał 14 spotkań w Anglii.

Były reprezentant Polski był w przeszłości zawodnikiem Legii Warszawa, FC Kaiserslautern, Wołgi Niżny Nowogród, Lechii Gdańsk i QPR.