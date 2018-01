Oficjalnie. Mourinho przedłużył kontrakt z Manchesterem United

Portugalczyk na Old Trafford trafił w maju 2016 roku. W pierwszym sezonie zdobył z 'Czerwonymi Diabłami' Puchar Ligi Angielskiej i Ligę Europy. Nowa umowa obowiązywać będzie do czerwca 2020 roku z opcją przedłużenia o rok.

- Jestem zaszczycony i dumny, że jestem trenerem Manchesteru United. Chciałbym podziękować właścicielom oraz Panu Woodwardowi za docenienie mojej ciężkiej pracy. Jestem szczęśliwy, że uważają mnie za właściwego szkoleniowca w tak wielkim klubie - przyznał Mourinho.

- Jestem szczęśliwy, że Jose podpisał nową umowę. Jego profesjonalizm jest wyjątkowy. Dodatkowo podziela on wizję klubu jeśli chodzi o wprowadzanie młodych zawodników do pierwszego zespołu. Do klubu przyniósł ze sobą wiele energii i poczucie dążenia do celu we wszystkim co robi. Jestem pewien, że przełoży się to na dobre wyniki klubu – powiedział Ed Woodward.