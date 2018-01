Oficjalnie. Robert Lewandowski twarzą Oshee

Wizerunek najlepszego polskiego piłkarza wykorzystywany będzie w kampaniach telewizyjnych, w działaniach PR, w akcjach społecznych oraz na produktach

- Każdy trening, każdy kolejny mecz to dla mnie szansa na samodoskonalenie i rozwój. Czuję, że ciągle jeszcze mam dużo do zdobycia. Takie samo podejście dostrzegam w marce Oshee, która dynamicznie podbija światowe rynki. W 44 krajach świata, na 6 kontynentach Oshee poprzez swoje działania motywuje ludzi do aktywnego stylu życia - powiedział Robert Lewandowski, cytowany w komunikacie prasowym.

- Liczymy, że dzięki Robertowi Oshee stanie się doskonałym wyborem dla ludzi aktywnych, którzy hobbystycznie lub zawodowo uprawiają różne dyscypliny sportu na całym świecie – powiedziała rzecznik prasowy Oshee, Ewelina Domińska.

Niedawno współpracę z firmą nawiązała również żona Roberta Lewandowskiego - Anna, która została ambasadorką marki wody Kinga Pienińska.

Zerwana umowa z Coca-Colą

Z końcem 2017 roku Robert Lewandowski po siedmiu latach zakończył współpracę z Coca-Colą. Zawodnik podczas współpracy z amerykańską firmą był m.in. twarzą turnieju juniorskiego Coca-Cola Cup. Brał również udział w działaniach reklamowych promujących markę na polskim rynku.

Kapitan reprezentacji Polski - szczególnie w ubiegłym roku - był krytykowany za współpracę z producentem napojów gazowanych. Eksperci i fani twierdzili, że wizerunek sportowca propagującego zdrowy tryb życia nie pasuje do promowania niezdrowych produktów firmy. Doradcy napastnika zapewniają jednak, że nie było to przyczyną zakończenia współpracy.

Lewandowski wciąż promuje kilka innych firm, m.in. Huawei, Gilette i Head&Shoulders.