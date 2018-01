Real Madryt odpada z Pucharu Króla! Leganes zagra w półfinale

Mecz znacznie lepiej rozpoczęło Leganes, które już w piątej minucie mogło wyjść na prowadzenie, ale strzał Claudio Beauvue uderzył w słupek. W 31. minucie byliśmy świadkami niespodzianki, bo Leganes wyszło na prowadzenie za sprawą Eraso, który popisał się bardzo precyzyjnym uderzeniem z 20 metrów. Fatalnie w tej sytuacji zachowała się obrona Królewskich.

W 47. minucie wydawało się, że wszystko wraca do normy, bo Karim Benzema doprowadził do wyrównania, ale do ataku ruszyło... Leganes.

Goście mieli optyczną przewagę, stwarzali także więcej zagrożenia pod bramką Realu. Ich starania opłaciły się kilka minut później, bo na listę strzelców wpisał się Gabriel, który wykorzystał celne dośrodkowanie z rzutu rożnego.

W końcówce Real miał dwie sytuacje na doprowadzenie do remisu, ale za każdym razem na wysokości zadania stawał bramkarz Nereo Champagne.

Real Madryt przegrał na własnym boisku 1:2. W pierwszym meczu Królewscy zwyciężyli 1:0, ale Leganes awansowało lepszym bilansem goli strzelonych na wyjeździe.