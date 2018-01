Łukasz Teodorczyk strzelił gola dla Anderlechtu [WIDEO]

To czwarty gol polskiego napastnika w Jupiler Pro League. Teodorczyk potrzebował do tego dziewiętnastu ligowych meczów. Do swoich statystyk może doliczyć dwie asysty.

W meczu z Waasland-Beveren Polak dobił strzał z rzutu wolnego i doprowadził do wyrównania.Wcześniej gola dla gości strzelił Opoku Ampomah.

Druga połowa i kolejny gol dla Waasland-Beveren. Isaac Kiese Thelin pokonał Selsa, ale Anderlecht znów wyrównał. Gola strzelił Kenny Saief. W doliczonym czasie gry zespół z Brukseli nie wykorzystał rzutu karnego i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.