Zimowa Narodowa Wyprawa na K2. Pogoda dobra, Polacy coraz bliżej szczytu, ale jeden trafił do szpitala

Kolejni członkowie wyprawy aklimatyzują się na C2, czyli obozie II, który dwa dni temu został założony przez Denisa Urubko.

We wtorek w C2 zameldowali się Adam Bielecki i Marek Chmielarski. Ten pierwszy został na wysokości 6300 m n.p.m i czeka na Macieja Bedrejczyka i Marcina Kaczkana, którzy zmierzają do C2. Drugi wrócił do bazy i z resztą ekipy celebruje 41. urodziny, które miał dwa dni temu.

Zespoły mają się stopniowo rotować. Celem jest jak najlepsza aklimatyzacja. Do C1 dotarli również Piotr Tomala z Rafałem Fronią, autorem Dziennika Wyprawy, który można znaleźć na facebookowym profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego. W czwartek mają ruszyć wyżej.

Niestety, z powodu problemów zdrowotnych, a dokładnie z zębem, Dariusz Załuski musiał opuścić obóz. Załuski został przetransportowany helikopterem na niegroźny zabieg do szpitala w Skardu. Na szczęście plan zakłada, że wkrótce ma wrócić do bazy.

Jak na razie pogoda w Karakorum jest bardzo dobra. Poręczowanie w toku, oby takie warunki utrzymywały się jak najdłużej, ale według prognoz wkrótce ma nastąpić załamanie pogody.

Historyczna szansa

W historii alpinizmu tylko trzy razy próbowano wejść zimą na drugi najwyższy szczyt świata, z czego dwie wyprawy organizowane były przez Polaków. Najwyższa osiągnięta wysokość to 7650 m n.p.m. Dokonali tego w 2003 roku Marcin Kaczkan, Denis Urubko i Piotr Morawski.